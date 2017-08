La NASA emite consejos para poder fotografiar con un celular el Eclipse de Sol

Se espera que el Eclipse Solar del próximo 21 de agosto se convierta en el evento astronómico más fotografiado de la historia, para conseguir tomar una fotografía con buena calidad y resolución la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) compartió varias recomendaciones técnicas a los observadores.

El recorrido del eclipse iniciará al norte de Newport en el estado de Oregon a las 10:15 am horario del Pacífico. Luego se moverá en dirección sudeste a través de Idaho, Wyoming, Nebraska, Kansas, Misuri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Solar eclipses are a chance to study the Sun & Earth in unique ways. Here’s a look at notable eclipses: https://t.co/HTghH4SliD #Eclipse2017 pic.twitter.com/MzgtSl4SJk

— NASA (@NASA) 1 de agosto de 2017