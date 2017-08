El laboratorio espacial Curiosity celebra cinco años explorando Marte

Florida, Estados Unidos .- Las primeras naves, enviadas por la NASA, que lograron aterrizar en el planeta Marte, durante la década de los 70, fueron las Viking I y Viking II, con lo que se logró iniciar la exploración de la superficie marciana, pero no fue sino hasta inicios del siglo XXI que se logró recorrer, mediante el laboratorio espacial Curiosity, parte de su territorio.

Ahora el pasado 6 de agosto del 2017 se cumplieron cinco años de que la sonda envía constantemente datos e imágenes de Marte a la Tierra, por ello Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), decidió conmemorar la fecha compartiendo un video donde se resumen el lustro de exploración del dispositivo.

La agencia espacial señaló que Curiosity es el mayor y más moderno de todos los exploradores de Marte, el cual ya ha recorrido más de 17 kilómetros del planeta y sigue activo, gracias a una batería de isótopo radiactivo.

De igual forma se difundieron nuevas fotografías del planeta donde se observa las nevadas nubes que surcan el cielo marciano, informó Notimex.

John Moores, parte del equipo de Curiosity de la Universidad de York en Toronto, explicó que la nueva serie de ocho fotografías del cielo marciano en una mañana temprana, son las más claras hasta el momento. “Es probable que las nubes estén compuestas de cristales de hielo de agua que se condensan en granos de polvo donde hace frío en la atmósfera”, agregó el científico.

Por su parte, Charissa Campbell, investigadora de la NASA, se encargó de producir las secuencias de imagen mejorada generando un “promedio” de todos los fotogramas en cada secuencia, indicó la agencia espacial estadounidense.

A través de su página oficial, la NASA recordó que el Curiosity consiguió determinar que en un ambiente cercano al Monte Sharp existió un antiguo lago, lo que implica que Marte cuenta con algunas de las condiciones necesarias para albergar vida como el agua y elementos químicos clave.

Ever seen clouds on Mars? @MarsCuriosity has! Here’s the best view yet of these ☁️likely made of ice-water crystals https://t.co/lXR0FijqEj pic.twitter.com/7xuLgruwdn

— NASA (@NASA) 10 de agosto de 2017