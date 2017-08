PlayStation 5, ¿tendrá Sony oportunidades de idear una nueva consola?

Sony Interactive Entertainment, compañía desarrolladora de videojuegos, se encuentra en sus mejores días con la producción de diversas consolas con el nombre “PlayStation”.

A mediados de los noventas, Sony ingresó en la competencia de la industria de los videojuegos, en donde luchaba a lado de grandes compañías como Nintendo y SEGA. Ante sus innovadores títulos como Crash Bandicoot, Gex, Sypro the Dragon, Driver, Final Fantasy 7, Metal Gear Solid, por mencionar algunos; Sony comenzó a idear la producción de nuevas consolas agregando la palabra PlayStation con un número, dando énfasis en ser una secuela.

Cada lanzamiento de consola contiene ligeros cambios en cuestión con su hardware (principalmente su control de mando), sin embargo, era su software y apartado gráfico lo que llamaba la atención a los gamers y evolucionaba ante algo más maravilloso y sorprendente.

El lanzamiento del PlayStation 3 contiene mejoras asombrosas en cuestión con gráficas, superando enormemente a sus competidores (el Xbox 360 y el Nintendo Wii), la consola contaba con 550 MHz con función de DVD y Blu-Ray, mientras que el Xbox 360 contaba con 550 MHz y el Wii nada más con 243 MHz.

Pero en el 2013, Sony libera su siguiente apartado: el PlayStation 4 una consola poderosa capaz de mostrar juegos en 4K y capaz de jugar títulos en realidad virtual con el uso de un casco VR (tomando de referencia la consola PlayStation 4 Pro), lo mismo con Microsoft con el lanzamiento del Xbox One X.

Han trascurrido cuatro años desde el lanzamiento de la más reciente consola de Sony, ¿Qué pueden traer ahora para el PlayStation 5?

Sony (al igual que Microsoft) ha logrado cubrir todos los factores necesarios para la creación de una consola de videojuegos (diseño, gráficas, jugabilidad, opciones de usos múltiples de entretenimiento como Netflix, etcétera).

En el primer trimestre de 2017, el analista, Damian Thong, quien ha acertado con todos los últimos lanzamientos de Sony, predice que, para mediados de 2018, Sony habrá revelado el PlayStation 5, reporta la revista Forbes. La pregunta que ha dejado ante ciertos gamers es: ¿Cuál sería la mejora para el PlayStation 5, si el PS4 contiene todo lo que requiere una consola?

Es cierto que una marca necesita producir nuevo contenido para mantener a sus consumidores alegres y seguir teniendo ingresos. Pero en este caso, se puede decir que tanto Sony, como Microsoft están entrando en la competencia únicamente de gráficas. En este momento, ambas marcas están luchando por ser las consolas más poderosas, mientras que su otro competidor, Nintendo, se enfoca más en innovación jugable y portabilidad.

Podemos predecir que las próximas consolas de estos dos titanes se enfocarán en aumentar la capacidad gráfica de un título. Actualmente, gamers están disfrutando títulos como Final Fantasy XV o Uncharted 4 en 4K, pero ¿cuáles son las posibilidades de que las consolas caseras puedan llegar a gráficas de PC? Es posible que Sony y Microsoft estén buscando la forma de desarrollar videojuegos hasta 6 o inclusive 8K. Sin mencionar la inversión que van a dedicar estos dos en las gráficas de realidad virtual.

Después de todo, toda marca siempre debe de sacar algo nuevo para que puedan seguir teniendo consumidores leales. Se puede comentar que el futuro de los videojuegos no está enfocado en innovación jugable, sino en calidad gráfica. Esto debido a que Sony, si decide liberar un PS5, tendrá que superar la potencia del Xbox One X de manera significativa. La estrategia que ambos deberían de seguir, por el momento, es aumentar el desarrollo de nuevos juegos exclusivos (God of War, Gears of War, HALO, Uncharted, Ratchet & Clank, Crash Bandicoot, Alan Wake, etcétera).