Joven mexicana es seleccionada para realizar una estancia de investigación en la NASA

La posibilidad de que un mexicano participe en la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) aumentan conforme se dan a conocer los avances logrados en las instituciones académicas del país, el último ejemplo de esto es el anuncio realizado por la Agencia Espacial Mexicana (AEM) acerca de la aceptación de la joven chihuahuense, Brenda Natalia Pérez Pérez, en la Ames Research Center, instituto dependiente de la NASA.

A través de un comunicado la AEM, detalló que la estudiante cursó dos carreras simultáneas, graduándose en Ingeniería Aeroespacial en diciembre 2016 de la New Mexico State University, y un semestre más tarde, en mayo 2017, terminó sus estudios de Ingeniería Mecánica.

Por su parte Natalia Pérez, afirmó a Notimex, que planea aprender lo más que pueda en esta gran oportunidad, y seguirse preparando para hacer crecer oportunidades de investigación en México en su sector aeroespacial, y ayudar a que otros estudiantes puedan aprovecharlas, para que aporten más y mejor al país, al tiempo que invitó a la juventud a poner en práctica la cualidad de la perseverancia en sus metas.

La estudiante de Chihuahua se integrará el próximo año a un programa de investigación llamado “Rotocraft Aeromechanics” donde trabajará con científicos e ingenieros de la NASA, en actividades de investigación de aeromecánica, para luego volver a concluir sus estudios, en la Universidad Regional del Norte.

