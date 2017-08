Space X envía una supercomputadora a la Estación Espacial Internacional

Florida, Estados Unidos .- La conquista del espacio no podría realizarse sin el avance tecnológico logrado en la segunda mitad del siglo XX, uno de esos logros implicó el conseguir disminuir el tamaño de las computadoras, de las cuales los primeros modelos ocupaban un espacio similar al cuarto de una casa. Ahora esta semana se envió por primera vez a la Estación Espacial Internacional (EEI) una supercomputadora diseñada para ayudar a los astronautas en su exploración a planetas como Marte.

De acuerdo con RT, el envio de la misma fue realizado por la empresa Space X, quien ha presentado su planes para transportar personas al llamado planeta rojo antes de que finalice la siguiente década, para lograr el lanzamiento se utilizó el cohete Falcon 9, el cual puede ser utilizado de nueva cuenta una vez concretado el lanzamiento.

La empresa reportó que dos minutos y medio después del lanzamiento, la cápsula Dragon, que traslada 2 mil 900 kilogramos de suministros ademas de la sofisticada computadora fabricada por Hewlett Packard, se desprendió del cohete, el cual aterrizó en la estación de la Fuerza Aérea localizada en Florida, a fin de poder ser usada posteriormente.

Quick video recap of Falcon 9 launch of Dragon for its twelfth @Space_Station resupply mission. https://t.co/BNx5mVBA4c pic.twitter.com/m0R5y5V7sV

