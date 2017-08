La sonda Cassini inició la etapa final de su misión en Saturno

Unas de las últimas imágenes que tomará la sonda espacial Cassini fueron difundidas por la NASA, la nave espacial se estrellará el próximo mes en la superficie de Saturno.

California, Estados Unidos .- Después de 20 años explorando el espacio la sonda espacial Casinni terminará su misión el próximo 15 de septiembre, por lo que las últimas imágenes tomadas por la nave empezaron a ser difundidas por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), durante estas dos décadas se han recibido más de 25 mil fotos de Saturno, planeta en cuya superficie terminará estrellando el laboratorio espacial.

De acuerdo El Informador, las más recientes postales enviadas desde Saturno muestran una forma ondulada, en donde los fluidos interactúan en la atmósfera del planeta anillado. Por su parte la agencia especificó que en las fotos se aprecia a las bandas de nubes circulando a distintas velocidades y direcciones, dependiendo de sus latitudes. “Esto genera turbulencia donde las franjas se encuentran y conduce a la estructura ondulada a lo largo de las conexiones”.

