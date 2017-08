Donald Trump acusa a la empresa Amazon de destruir a las tiendas minoristas

En los casi ochos meses de gobierno de Donald Trump, el empresario transformado en político, ha utilizado la estrategia de atacar verbalmente a varios empresarios a través de su cuenta oficial de Twitter, por ese medio amedrentó a la automotriz Ford acerca de sus planes para construir una planta de producción en el municipio mexicano de San Luis Potosí, el mandatario tenia la intención de que la compañía transportará esos empleos a la nación estadounidense, asunto que no sucedió finalmente ya que la automotriz optó por China como sede de su nueva fabrica.

Esta semana la empresa Amazon, conocida por ser uno de los portales de venta en linea más grande del mundo, fue el blanco de las criticas del mandatario, quien intenta cumplir sus promesas de campaña relacionadas con la creación de ofertas laborales y la recuperación del sector empresarial de la nación norteamericana.

En el mensaje enviado a sus cerca de 36 millones de seguidores, aun cuando estudios indican que más de la mitad de ellos son usuarios falsos, Trump acusa, sin presentar evidencias, a Amazon de dañar a localidades estadounidenses y provocar pérdidas de puestos de trabajo.

Amazon is doing great damage to tax paying retailers. Towns, cities and states throughout the U.S. are being hurt – many jobs being lost!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de agosto de 2017