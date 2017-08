Acusan a Facebook de monitorear a sus usuarios aun cuando no se conectan a la red social

Acusan a Facebook de usar una aplicación de protección de datos para espiar a sus usuarios que no se encuentren conectados a la red social.

California, Estados Unidos .- La invasión a las actividades privadas de las personas se vuelve más compleja cada día, ya que actualmente se puede compartir en las redes sociales todas las acciones y decisiones que tomamos, aun así hay ocasiones en las que se opta por no dar a cononcer ciertos aspectos íntimos, situación que parece no gustarle de todo a Facebook, ya que la plataforma de comunicación fue acusada por The Wall Street Journal de espiar a sus usuarios.

El reporte del medio detalla que a través de la aplicación Onavo Protect, descrita como un servicio filtrado de navegación que te ayuda a evitar que las páginas que visites recopilen información tuya sin tu autorización, y que es propiedad de la compañía creada por Mark Zuckerberg, desde el 2013 en realidad monitorea la actividad de millones de usuarios con la intención de que la red social saque ventaja frente a sus competidores.

El medio explica que la revelación se desprende del permiso que solicita la app para para redireccionar el tráfico de cualquier usuario hacia los servidores de Facebook, “una acción que pocos se detienen a leer y que la mayoría autorizan”. El Economista agrega que Onavo trata de saber qué hace el usuario cuando no está utilizando Facebook, ampliando de esta forma el dominio sobre el comportamiento de los usuarios para establecer nuevos patrones de uso.

La política de privacidad de la empresa indica que la información que reciben los datos de todo el tráfico de datos móviles del dispositivo esto con el fin de “operar y mejorar los servicios, desarrollar nuevos productos, analizar el uso de las nuestras y otras apps, para anuncios y actividad relaciones, y para otros propósitos”, de acuerdo con especialistas en las mismas se debería de informar que estos datos podrian ser usados por Facebook y al no hacerlo se esta obrando de manera poca ética.