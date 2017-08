Se da a conocer la fecha de lanzamiento oficial de We Happy Few

Después de más de dos años que se anunció por primera vez el título de We Happy Few para Xbox One, PlayStation 4 y PC, muchos gamers les llamó la atención el arte, concepto y narrativa del juego en donde rodeaba misterio, suspenso y terror en el juego de We Happy Few.

Al principio de la presentación del juego We Happy Few, se tenía contemplado el lanzamiento del título únicamente para productos de Microsoft, en otras palabras, PC y Xbox One. Sin embargo, se confirmó que el título llegará también para la consola de PlayStation 4.

Ante la alianza que tiene el estudio Compulsion Games con Gearbox Publishing (empresa que lanzó juegos exitosos como Borderlands y Duke Nukem) el juego ha logrado expandirse en proporcionar con una historia completa con tres diferentes protagonistas que podrá controlar el jugador. Cada personaje tiene su propia historia, al igual que un oscuro pasado, reporta IGN.

Toda persona que apartar el juego en Windows 10 Store, Microsoft Store, Steam, GOG.com o Humble Store podrá tener acceso a la versión alfa del juego. Para las personas que aparten el título en el PlayStation Store tendrán un tema exclusivo de We Happy Few.

Por último, se reveló una versión de coleccionista donde incluye una réplica de la máscara de los Bobbys, el soundtrack del juego en vinil, un despertador, una lámpara que dice: You Look Smashing, un set de calcomanías y posters de propaganda de We Happy Few. Sin embargo, esta edición especial no viene incluido el juego. La versión coleccionista tiene un precio de $150 dólares.

We Happy Few está programado para salir en formato digital y físico el 13 de abril de 2018. El precio del juego en su versión standard es de $60 dólares.