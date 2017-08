Ofrecen un millón de dólares a quien desarrolle un refresco endulzado sin azúcar

Ciudad de México .-Investigadores y científicos de cualquier nacionalidad están invitados a participara en un concurso para desarrollar una bebida gaseosas que no este endulzada por lo que deberá de contener un compuesto de origen natural, seguro, bajo o sin calorías que brinde la sensación de sabor del azúcar, el premio al que se harán creadores los ganadores es un millón de dolares, informó Notimex.

También te puede interesar: Impuestos a bebidas azucaradas insuficientes para la salud mexicana

De acuerdo con la agencia de noticias, la embotelladora Coca Cola creó el concurso titulado Desafío de Endulzantes de Coca-Cola, las reglas y detalles de la convocatoria están disponibles en la página oficial del reto. En las clausulas se indica que el registro inició el pasado 13 de junio, pero la fecha final de inscripción de es el 18 de enero del 2018. Los tres finalistas serán anunciados el 11 de abril de 2018; el ganador, el 3 de octubre del mismo año.

Ever wanted your research to be used by a big name like @CocaColaCo? Now that dream can become a reality https://t.co/QyL0u9XYcQ pic.twitter.com/rxwIiAlJPy

— HeroX (@Iamherox) 15 de agosto de 2017