Twitter contará con una transmisión en HD del Eclipse Solar

California, Estados Unidos .- Cerca de 12 millones de personas podrán presenciar el eclipse solar del próximo 21 de agosto, que será visible en el norte del continente americano, para quienes no pueden estar cerca de la zona donde se generará la sombra provocada por la Luna que bloqueará al Sol,la red social Twitter emitirá en unión con The Weather Channel una emisión en alta definición del fenómeno meteorológico.

De acuerdo con El Economista, a partir del medio día del lunes 21 de agosto la red social, caracterizada por permitir mensajes no mayores a 140 caracteres, permitirá que sus 321 millones de usuarios activos seguir el fenómeno natural con imágenes de alta resolución y de drones.

También te puede interesar: Conoce algunos de los extraños sucesos que ocurrirán durante el Eclipse Solar

Neil Katz, jefe de contenido global y editor en jefe de The Weather Company, aseguró que debido a que este eclipse es un evento de una vez en 100 años van a festejarlo como si fuera la víspera de Año Nuevo. “Es un fenómeno celestial y un momento cultural que no se puede perder y no podríamos imaginar un socio mejor que Twitter para celebrar esto”.

A través de su cuenta oficial la empresa detalló que contará con diez puntos distribuidos en la franja de oscuridad que producirá el eclipse, desde donde transmitirán las imaganes. Además, la cobertura contará con fotos de alta resolución y de drones aéreos, contenidos generados por usuarios, actualización en vivo de las fiestas de observación del eclipse con reporteros de campo, así como con imágenes en tiempo real desde la NASA.

Did you know more than 12 million people live in the path of solar eclipse totality? #Eclipse2017 pic.twitter.com/2eCyw8McgA

— The Weather Channel (@weatherchannel) 17 de agosto de 2017