Joven mexicana diseña ocho aplicaciones disponibles en la tienda oficial de Apple

En las redes sociales es común encontrar imágenes con mensajes que hacen referencia a que en México existe talento y que únicamente lo que hace falta es apoyo, en las mismas se nos muestran inventos ingeniosos como las personas que ayudan a cruzar avenidas inundadas a cambio de una remuneración económica, un ejemplo de ello es la joven mexicana que desarrolló ocho aplicaciones que se distribuyen en la tienda oficial de Apple.

En declaraciones retomadas por la BBC, Alejandrina González, nombre de la joven que nació en la ciudad de Toluca hace 19 años, y que debido al trabajo de sus papás radica en Estados Unidos desde los 12, explicó que aprendió a programar mediante tutoriales de Internet.

Actualmente se encuentra estudiando Computer Science in Human–Computer Interaction, en la Universidad de Stanford,en California, y hasta el momento a logrado colocar ocho aplicaciones en la tienda oficial de Apple, la cual es conocida por los altos estandartes de calidad y seguridad que solicita a todos los programadores que desean colocar una app en su página.

Alejandrina indicó que no es necesario ser un experto en informática para desarrollar software, y asegura que lo esencial es la motivación.

“Mi amigo Steve Wozniak, cofundador de Apple, me dijo que la motivación es más importante que el conocimiento. Y eso es verdad, porque al principio yo no tenía el conocimiento para hacer apps, pero sí tenia la motivación que me llevó a conseguir el conocimiento”, comentó González.

El medio detalló que los primeros programas de la adolescente, que incluían una aplicación para rezar, llamaron la atención de los encargados de la App Store. Otra de sus creaciones se llama Cloud Camera, es explicada por la joven como una “aplicación para tomar fotos cuando tu iPhone ya no tiene almacenamiento para captar más imágenes”.

De igual forma diseño un juego llamado C.U.B.E. “Es un juego minimalista como ‘Simón dice’ pero con un cubo 3D y diferentes sonidos electrónicos. No hay niveles de número pero cada tantos puntos subes de nivel. Todos los niveles son colores que tienes que desbloquear”.

Alejandrina aseguró, a la British Broadcasting Corporation, que algo clave es no temer a las críticas y a los errores. “Es importante confiar en tí. Va a haber mucha frustración al principio. Y a veces mucha gente te va a decir que no eres lo suficientemente bueno”. Ademas añadió que “hay que tomar todas las críticas y comentarios negativos como una motivación para seguir adelante”.