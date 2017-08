Captan a la Estación Espacial Internacional pasando frente al Sol durante el Eclipse Solar [Video]

Washington, Estados Unidos.- El 21 de agosto quedará marcado en los anuarios científicos como la fecha en que un Eclipse Solar Total cubrió gran parte del territorio estadounidense, entre las cientos de grabaciones que se realizaron durante el evento varias de ellas lograron captar el paso de la Estación Espacial Internacional (EEI) frente al Sol cuando la Luna comenzaba a cubrirlo.

En su cuenta oficial de Twitter, la EEI difundió un video tomado con una cámara de alta velocidad desde la comunidad de Banner, Wyoming, en donde se aprecia al laboratorio espacial cruzando el espacio visual del también llamado astro rey, la velocidad en la que lo hizo fue de 8 kilómetros por hora, y el dispositivo para grabarlo lograba capturar 1.500 fotogramas por segundo.

Station transits sun at 5 miles per second in video taken at 1,500 frames per second with high-speed camera from Banner, Wyoming. pic.twitter.com/x6NNvCc0Af

— Intl. Space Station (@Space_Station) 21 de agosto de 2017