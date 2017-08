Especulaciones apuntan que Final Fantasy XV podría llegar al Nintendo Switch

Uno de los juegos más anticipados del 2016, Final Fantasy XV, se convirtió en un tremendo éxito y obtuvo un gran número de premios del género de videojuegos de role-playing videogames (RPG). El juego fue lanzado para el PlayStation 4 y Xbox One, pero se acaba de revelar la posibilidad de ser lanzado para la Gran N.

A través del medio de streaming online de videojuegos Twitch, Hajime Tabata, director encargado del desarrollo del título, posiblemente haya revelado que Final Fantasy XV estaría llegando para el Nintendo Switch.

Durante una conferencia, Tabata y su equipo mostraba el futuro de Final Fantasy XV, en donde se reveló que el título estaría llegando a móviles en una versión más caricaturesca llamada Final Fantasy XV Pocket Edition. Sin embargo, cuando se le preguntó acerca del futuro del título, él respondió.

“No podemos darles detalles sólidos y completos por el momento… pero hay cierta consola por ahí que pueden estar pensando, suena un poco parecido al nombre Twitch… todos adoran esta especifica consola, suena mucho al Twitch, así que pueden pensar en algo similar en el futuro”, apuntó el director.

La única consola que puede escucharse similar al servicio de streaming Twitch y que no haya sido lanzado anteriormente el Final Fantasy XV es el Nintendo Switch. No obstante, no se ha confirmado si el estudio Square Enix se encuentra trabajando con la Gran N para lanzar Final Fantasy XV en el Switch.

Para concluir, si las especulaciones son ciertas y el título estará llegando para la Gran N, se sospecha que, por la gran capacidad de gráficas que contiene Final Fantasy XV, es posible que Nintendo libere el título, pero en su versión caricaturesca, en otras palabras, Final Fantasy XV Pocket Edition, esto debido a que la Switch es una consola portátil.