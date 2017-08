Video tomado del Eclipse Solar estadounidense desde un avión contiene un terrible error

En las redes sociales se compartió un video que aseguraba haber grabado el Eclipse Solar estadounidense a bordo de un avión, descubre que error fue detectado en la grabación.

Seattle, Estados Unidos .- La búsqueda por lograr tomar la mejor postal del momento en que la Luna cubrió el Sol logró que tanto las organizaciones gubernamentales, como los fotógrafos profesionales y amateurs desplegaran y usaran todo tipo artículos vehículos y técnicas conocidas para fotografiarlo, por ello cuando se comenzó a difundir una grabación, tomadas desde un avión, donde se apreciaba el Eclipse nadie dudo de que en verdad fue tomado el pasado 21 de agosto, pero en realidad las imagenes mostraban un Eclipse de Sol acontecido en el 2015.

Inicialmente se publicó en Twitter un mensaje donde se indicaba que un camarógrafo había conseguido capturar el evento astronómico durante un vuelo y lo acompaño con el hashtag #SolarEclipse2017, por lo que de inmediato los usuarios de las redes sociales hicieron viral el video, a la vez que expresaban su asombro por las imágenes mostradas.

Pero de acuerdo con CNN, cuando el propietario de la cuenta fue cuestionado acerca del origen de la grabación, @TheRickyDavila, señaló que había encontrado el video, en una publicación, de hace dos años, en Reddit. Poco tiempo después la cadena de noticias verificó que las imágenes correspondían al eclipse solar que fue visible entre Groenlandia y Escocia en marzo de 2015.

Sylvain Chapeland, ingeniero francés que grabó el video y quien se encontraba en Idaho para observar el más reciente eclipse solar, comento que no sabía que su clip había sido ampliamente compartido en redes sociales bajo la confusión de que supuestamente registraba el eclipse de 2017. Chapeland agregó que lo grabó en 2015 desde un avión privado que intentó perseguir la sombra de la Luna.

Si deseas ver una grabación del Eclipse Solar del 2017 aquí te dejamos como se vio desde la Estación Espacial Internacional, y la veracidad de la grabación esta respaldada por la NASA.

You probably saw #SolarEclipse2017 from Earth…but what did it look like from space? Check out these @Space_Station views: pic.twitter.com/6uPdyRFbXs

— NASA (@NASA) 21 de agosto de 2017