Pagan 500 mil dólares a quienes logran vulnerar la seguridad de WhatsApp y Telegram

California, Estados Unidos .- Conseguir que un software cuente con las medidas de seguridad necesarias para impedir que ciberdelincuentes accedan ilegalmente a la información que se guarda en los mismos, es uno de los principales objetivos de las empresas, en los últimos años las compañías buscan premiar a quienes logren detectar un error en sus programas.

Una de estas recompensas fue anunciada por la empresa de ciberseguridad Zerodium, quien informó que la persona que consiga encontrar una determinada brecha de seguridad en las aplicaciones y entornos de software más populares del mundo, como WhatsApp y Telegram, recibirá en compensación 500 mil dólares. Los organizadores detallaron que el objetivo principal de esta iniciativa es prevenir ataques informáticos a gran escala.

Announcement – We’ve released a new/full price list for Mobile #0days. New targets at $500,000. List & Changelog at: https://t.co/0T2LkyNbC9

— Zerodium (@Zerodium) 23 de agosto de 2017