Nintendo podría entrar al mercado de Realidad Virtual con el Nintendo Switch

Actualmente estos dos titanes se encuentran compitiendo en el mercado de videojuegos de realidad virtual (VR). Microsoft con su HoloLens y PlayStation con su casco VR. Sin embargo, indicios apuntan que Nintendo podría entrar a la competencia VR con las características que cuenta su más reciente consola: el Nintendo Switch.

El primero de febrero de 2017, el presidente de Nintendo en Japón, Tatsumi Kimishima, había declarado que están tratando de convertir el Nintendo Switch en una consola de VR, sin embargo, el CEO mencionó que si su equipo de ingenieros no logra adaptar la consola hibrida en un casco de VR, cancelarían y cerrarían el proyecto, reporta Gamer Style.

No obstante, el usuario que se dedica a programas software, Cody Brocious, publicó en Twitter unos códigos de la consola Switch en se muestra la posibilidad de convertir el Switch en modo VR; lo que lo hace compatible con cualquier casco diseñado para juegos de realidad virtual.

Just found this while looking at IPC interfaces on the Switch. Iiiiinteresting! #reswitched pic.twitter.com/J3QoKrJWKN

— Cody Brocious (@daeken) August 27, 2017