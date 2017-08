NASA revela una de las ultimas imágenes tomadas a Saturno por la Sonda Cassini

Dentro de unos días la sonda espacial Cassini se quedará sin energía por lo que la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), organismo que lo lanzó al espacio hace 20 años, decidió que la nave sea desintegrada al tratar de a travesar la atmósfera de Saturno, planeta que órbita desde el 2004, pero antes de esto el laboratorio espacial logró enviar una fotografía de su Polo Norte.

De acuerdo con Sputniknews, la imagen fue tomada cuando el dispositivo se acercó, el pasado mes de abril, a la brecha entre el planeta y sus anillos. La foto, publicada en la página oficial de la agencia, recibió el título ‘En la cima del mundo’, fue difundida este 28 de agosto.

El medio agregó que esta es la primera vez que se registra una imagen tan detallada del polo norte del sexto planeta de nuestro sistema solar. Ello gracias a que la instantánea fue capturada en un momento en que la región era bañada por la luz del Sol.

The top of the world: a view of Saturn’s north pole, taken on the day we began our #GrandFinale. Learn more: https://t.co/I7aUgZDFc3 pic.twitter.com/w5A48yWtTt

— CassiniSaturn (@CassiniSaturn) 28 de agosto de 2017