Localizan fósil de triceratops en el centro de una ciudad estadounidense [Fotos]

Día día las ciudades del mundo continúan en constante expansión y remodelación y en ocasiones estas obras permiten realizar hallazgos sorprendentes, este fue el caso acontecido en la ciudad estadounidense de Thornton, donde constructores localizaron fósiles de un triceratops.

Los huesos y el cráneo de este dinosaurio fueron desenterrados en el pasado viernes en el lugar donde se construye un edificio para la seguridad pública reportaron autoridades de la localidad sitiada en este estado de Colorado. En declaraciones retomadas por El Financiero, Joe Sertich, especialista en dinosaurios del Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver, dijo que este es uno de tres cráneos detriceratops hallados en la Cordillera Frontal de Colorado y probablemente se encontraba allí desde hace 66 millones de años.

#Thornton construction crew discovers #triceratops while working near 132nd/Quebec. @CBS4Jeff talks w/ @DenverMuseumNS about find @ 10pm. pic.twitter.com/P4otOlrJO8

— Mark Neitro (@CBS4Mark) 30 de agosto de 2017