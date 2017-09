Detectan quince nuevas señales espaciales de radio de origen desconocido

Sidney, Asutralia .- A través del proyecto Breakthrough Listen, investigadores de todo el mundo han logrado detectar quince breves pero intensos pulsos de radio procedentes de una misteriosa y lejana fuente, conocida como FRB 121102.

En meses pasados los científicos descartaron que otras señales provenientes de un sector espacial cercano a FRB, fueran intentos de civilizaciones extraterrestres por comunicarse con la humanidad, por lo que ahora se espera que se investigue y analice estas nuevas Fast Radio Bursts (estallidos rápidos de radio, o FRBs) que son definidas como breves pulsos de radio procedentes de varias fuentes, todas ellas muy lejanas y cuya naturaleza se ignora por completo, informó ABC.

The source of the fast radio burst FRB 121102 has been localized, a new study reports https://t.co/HC0dlFWzpy pic.twitter.com/KTCvpqeM14

Agregó que desde que fue detectada, en efecto, se han registrado ya más de 150 emisiones procedentes de ese único objeto, que los astrónomos lograron el año pasado identificar como una galaxia enana a 3 milmillones de años luz de la Tierra

Breakthrough Listen was observing the position of a previously detected fast radio burst when they saw something new https://t.co/m5UbKGCRJi pic.twitter.com/TPqAYs77Ng

