A través de medios digitales, se lanzó un video felicitando el décimo aniversario de la saga en donde se aprecia al protagonista, Geralt de Rivia, quien cuenta lo que ha sucedido en Toussaint. Al final del video, el brujo felicita al jugador por 10 años de aventuras en tres diferentes títulos (cinco si se toma en cuenta el juego de cartas y el juego para móviles).

Con el lanzamiento de un video conmemorativo para honrar una de las franquicias más aclamadas por los gamers, el estudio desarrollador, CD Projekt Red, no especifico planes de largo plazo para The Witcher o si habrá una nueva entrega en un futuro cercano.

