El director general de Space X, Elon Musk, señala el elemento que provocará la Tercera Guerra Mundial

California, Estados Unidos .- La luchas entre las naciones para desarrollar una Inteligencia Artificial (IA) puede ser el conflicto que desate el inicio de la Tercera Guerra Mundial aseguró el empresario Elon Musk, quien a fundado diversa empresas como Space X, que planea llevar al ser humano antes del 2030 y Tesla Motor quien se encuentra creando un automóvil completamente eléctrico.

A través de se cuenta de Twiter, Musk reaccionó ante las declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en relación a que el país que lidere los avances relativos a esta tecnología gobernará el mundo. El mensaje que colocó el directivo fue “A comenzado”.

Más adelante detalla que el temor de que la Guerra Mundial sea comenzada no por una decisión humana si no por el sistema de defensa autónomo y computarizado de naciones como China o la nación liderada por Putin es una preocupación real. Ya que un ataque preventivo seria “el camino más probable a la victoria para cualquier IA”.

