Captan el momento en que un meteorito cae en suelo canadiense [Video]

Kelowna, Canadá .– La caída de rocas espaciales se produce todos los días alrededor del mundo pero en pocas ocasiones las mismas cuentan con el tamaño adecuado para poder superar la atmósfera terrestre y finalmente caer en la superficie de la Tierra, pero el pasado 4 de septiembre una cámara de seguridad logró grabar el paso y posterior choque de un meteorito en la ciudad canadiense de Kelowna.

De acuerdo con el Toronto Sun, la grabación fue realizada por el sistema de seguridad de la casa de Jake Polzin, ubicada al norte de la ciudad localizada en Columbia Británica, el horario en que sucedió el incidente fue a las 22:11 hora local, las imágenes presentan un objeto que sobrevuela el cielo canadiense.

El meteorito se aprecia del lado superior izquierdo de la pantalla y se observa como poco a poco se acerca a la tierra, cuando esta a escasos metros de aterrizar parece que explota ya que se percibe un aumento en su luminosidad.

Por su parte el jefe de información de incendios de Columbia Británica, Kevin Skrepnek, escribió en su cuenta de Twitter que fueron alertados por la caída de una bola de fuego al norte de la ciudad pero hasta el momento no se reportaba algún daño provocado o alguna gente lesionado por el meteoro.

Security footage of Monday night’s #meteor, looking east towards Black Mountain from Rutland. #bcmeteor #kelownanow https://t.co/UM2wkIVvXQ pic.twitter.com/A6PB7yTrvz

— KelownaNow.com (@KelownaNow) 5 de septiembre de 2017