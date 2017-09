Capcom anuncia la fecha de estreno de Resident Evil Revelation 1 & 2 para el Nintendo Switch

Finalmente, la compañía Capcom reveló a través de sus redes sociales la fecha exacta del lanzamiento de los dos juegos de Resident Evil. En una publicación de Twitter especifica: “Trayendo el horror desde el muelle hasta la mares altos-Resident Evil Revelations 1 y 2 estarán llegando al Nintendo Switch el 28 de noviembre”, especifica la cuenta oficial de la saga de terror.

Bring horror from the dock to the high seas – Resident Evil Revelations 1 and 2 are coming to Nintendo Switch on November 28th! pic.twitter.com/WowABihbum

— Resident Evil (@RE_Games) September 6, 2017