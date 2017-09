Una tormenta magnética, generada por el Sol, golpeará a la Tierra

California, Estados Unidos .- Las dos mayores llamaradas solares detectadas en más de una década generaron una tormenta magnética que llegará a la Tierra esta semana, confirmó la NASA.

Según Sputnik News, los principales efectos podría provocar este fenómeno espacial a nuestro planeta son; cambios en el campo magnético de la Tierra lo que en algunos casos puede causar la coagulación de la sangre e hipoxia cerebral (suministro reducido de oxígeno al cerebro).

“Las llamaradas solares pueden ser potencialmente peligrosas para las personas que sufren de enfermedades cardiovasculares. Asimismo, aumentan el riesgo de una crisis hipertensiva”, señalaron especialistas del Instituto de Física de la Academia Rusa de Ciencia.

También te puede interesar: Investigadores aseguran que una erupción solar podría acabar con la humanidad

.@NASASun just emitted two significant solar flares! Check them out here: https://t.co/lTHUe26FC1 pic.twitter.com/ENRObXdvPH

— NASA Goddard (@NASAGoddard) 6 de septiembre de 2017