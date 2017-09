Bethesda tiene en mente revelar un nuevo juego para ser lanzado en el 2017

El estudio Bethesda, encargado de desarrollar exitosos títulos de videojuego como Fallout 4, la saga de The Elder Scrolls, The Evil Within, Dishonored, entre muchos otros. Bethesda Softworks ha tenido la reputación del desarrollo de innovadores videojuegos para un target maduro y adulto.

Durante la exposición E3 de este año, el estudio reveló la secuela de The Evil Within y Wolfenstein, al igual de juegos adaptables al modo VR (realidad virtual) como Doom, Fallout 4, The Elder Scrolls: Legends, Skyrim para el Nintendo Switch, entre otros títulos. Sin embargo, se acaba de revelar que el estudio se encuentra trabajando en un videojuego completamente nuevo y se tiene planeado su lanzamiento para el año 2017.

En una entrevista llevada a cabo por Tek Syndicate con el vicepresidente de la compañía, Pete Hines, durante el PAX West de este año.

“Tenemos una tonelada de cosas que estamos haciendo, inclusive tenemos un nuevo juego que estaría llegando este año que ni siquiera hemos anunciado aún. Se pueden esperar, no tardará mucho en anunciarse”, reveló el vicepresidente.

Desgraciadamente, el VP no reveló detalles de nombre, género, estilo, nombre, arte o cualquier otro detalle por lo que todo queda en la especulación.

De acuerdo con el portal IGN, sospechan que este nuevo juego podría ser un juego para móviles que comentó el director, Todd Howard, en febrero de 2017. Sin embargo, descartaron la posibilidad de un nuevo juego de The Elder Scrolls, algo que han estado pidiendo los fans por mucho tiempo. En el 2016, Howard comentó que se encontraban trabajando en The Elder Scrolls VI, aunque tomaría mucho tiempo para un nuevo anuncio; en el 2017, el VP reveló que por el momento el estudio Bethesda no se encuentra trabajando con ningún nuevo título de dicha franquicia.