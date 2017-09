L.A. Noire regresará para consolas actuales

El estudio desarrollador del título L.A. Noire, Rockstar Games, anunció que se encuentra trabajando para la adpatción de su exitoso título para las consolas de hoy en día. Cabe destacar que el estudio también se encuentra trabajando en una versión para VR (realidad virtual).

Se dio a conocer que el juego estaría listo para estrenarse el 14 de noviembre de este año para todos los sistemas de videojuegos: Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch. El juego para las tres consolas contará con todos los DLCs (contenido descargable) ya descargados, reporta IGN.

Para la versión en Xbox One y PlayStation 4, tendrá la opción de jugar L.A. Noire en un formato de calidad 4K, si el usuario cuenta con el sistema que soporte de formato, siendo el Xbox One X y el PlayStation 4 Pro. Sino cuentan con las consolas mencionadas, el juego podrá correr nítidamente en 1080 pixeles en el Xbox One y PS4, sin mencionar las mejoras en gráficas y arte del juego.

También te puede interesar: Bethesda tiene en mente revelar un nuevo juego para ser lanzado en el 2017

Para la versión en Nintendo Switch tendrá la opción de jugar el título con la tecnología del giroscopio y de movimiento de los joy-cons, al igual de contar vibración en HD. Cuando se esté jugando en su versión portátil, la pantalla cuenta con opciones de selección táctil.

L.A. Noire fue lanzado al mercado en el 2011 para las plataformas de PlayStation 3, Xbox 360 y PC. El juego recibió críticas favorables ya que contenía un estilo de juego, narrativa, ambiente y elementos del cine negro, en donde contiene temas de detectives y policías. Inclusive ciertas películas como Chinatown, The Naked City, The Untouchables, The Black Dahlia y L.A. Confidential sirvieron de inspiración para el desarrollo del videojuego.

Esto sería un gran avance para Nintendo, ya que este es el primer juego de Rockstar Games lanzado para la consola de la Gran N. Rockstar Games es conocido por desarrollar videojuegos un tanto violentos como la reconocida franquicia de Grand Theft Auto o Red Dead Redemption.