EA declaró su apoyo a sus empleados dreamers

Recientemente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la eliminación completa y total del programa DACA, en donde consiste protección de deportación a personas que llegaron como niños indocumentados y se encuentran estudiando o trabajando en los Estados Unidos, también conocidos como dreamers.

Existen diversas compañías que se encuentran apoyando a los dreamers, entre ellos se encuentra el estudio desarrollador de videojuegos, Electronic Arts (EA). EA es conocido entre la comunidad gamer por desarrollar y publicar exitosos títulos de videojuegos como FIFA, Madden NFL, Need for Speed, Battlefield, The Sims, Dragon Age, Titanfall, entre muchos otros.

Por medio del portal Kotaku, un portavoz de la compañía anunció que la compañía apoyará el programa DACA, ya que una pequeña parte de la empresa está conformada por dreamers.

“EA cuenta con un pequeño número de empleados DACA. Estamos trabajando cercanamente con ellos con la intención de apoyarlos de la mejor manera posible”, declaró el portavoz.

Asimismo, otras empresas de tecnología como Google, Amazon, Microsoft y Apple también mostraron su interés por defender a sus trabajadores latinos. Univision también se encuentra apoyando la causa

Por último, la compañía de videojuegos firmó una carta pública dirigida al presidente Donald Trump defendiendo los derechos de los dreamers:

“Los dreamers son vitales en el futuro de nuestras compañías y de nuestra economía. Crecemos con ellos y creamos empleos. Son parte del porqué seguiremos teniendo ventaja competitiva a nivel mundial”, indica el documento.

Por el momento, EA ha sido la única compañía de videojuegos que se encuentra luchando por el programa DACA. El portal Kotaku intentó acercarse con otras compañías de videojuegos como Nintendo, Ubiosoft y Activision, pero no proporcionaron comentarios al respecto.

No obstante, si logró acercarse con la marca Sony en donde un representante de Sony Interactive Entertainment (compañía de Sony enfocada en la producción y desarrollo de videojuegos y consolas del PlayStation) comentó: “La competitividad de nuestra nación depende de crear oportunidades para todos, esto incluye a los actuales dreamers que tienen la oportunidad de ser los innovadores del mañana”, declaró el representante.