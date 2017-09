La NASA descubre en Marte un elemento químico clave para el surgimiento de la vida

Los Alamos, Estados Unidos .- Utilizando un espectometro colocado en el vehículo explorador Curiosity se localizaron, por primera vez, rastros de boro en las vetas minerales de sulfato de calcio de Marte, planeta donde se encuentra desde el 2012, lo que de acuerdo con la (Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio) NASA seria un indició de que el elemento químico estuvo presente en sus aguas subterráneas y que estas tenían unas condiciones favorables para sustentar la vida.

En declaraciones retomadas por RT, Patrick Gasda, investigador del Laboratorio Nacional de Los Álamos, señaló que anteriormente, se había encontrado boro en meteoritos de origen marciano pero esta es la primera vez que se descubre en el propio territorio de Marte.

Gasda agregó que “los boratos cumplen un rol importante en la creación del ácido ribonucleico (ARN), un componente fundamental para la formación de células vivas, por lo tanto, el hallazgo de boro en Marte plantea la posibilidad de que haya existido vida en el planeta en algún momento”.

El boro disuelto en agua pueden ser un “puente” para que una molécula orgánica simple se convierta en ARN, por lo que el hallazgo de este elemento en un lugar donde se estima la presencia de agua subterránea sugiere que “estas reacciones químicas podrían haber sucedido en el pasado”, concluye Gasda.

