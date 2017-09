Se prevé ganancias del 10% en la industria del videojuego en el cierre del 2017 en México

Los videojuegos han sido una industria en constante crecimiento. Con la evolución de la tecnología, nuevas consolas surgen de los tres líderes de videojuegos (Nintendo, Microsoft y Sony), a diferencia de otros medios de entretenimiento como el cine o la televisión.

Actualmente, México se posiciona como el país que más consume videojuegos. No obstante, de acuerdo con Excélsior, se estima que haya un incremento de hasta el 10% en ventas de videojuegos para el cierre del 2017.

Jaime Negrete, director de desarrollo de clientes para la industria de videojuegos de la empresa NPD México, predice que el mercado tendrá un gran avance para la segunda mitad del año, esto gracias al surgimiento de las nuevas consolas de las tres marcas líderes.

“Esperamos que crezca 10 por ciento o un poquito más gracias al lanzamiento de nuevas consolas y también de los títulos que llegarán casi al cierre de año, incluso aunque los precios en el segmento han aumentado”, prevé Negrete.

NPD es conocido por ser una empresa consultora de conteo y medición de ventas para la industria de videojuegos. Se analizó que con el lanzamiento del Nintendo Switch ha tenido un significativo incremento en el mercado. Lo mismo se espera con la nueva consola de Microsoft, el Xbox One X, que se tiene programado para salir en ventas el 7 de noviembre, autoproclamándose como la consola más poderosa que existe; al igual con la consola de Sony, el PlayStation 4 Pro.

También te puede interesar: Reporte indica que el país donde más se venden videojuegos en América Latina es México

A pesar de que estos centros de entretenimiento son de un precio elevado (alrededor de 10 mil a 13 mil pesos) muchos gamers y consumidores encuentran la forma de adquirir estos lujosos aparatos por medio de préstamos, créditos, o descuentos en tiendas departamentales. Otros consumidores aprovechan ir al extranjero para ahorrar unos cuantos miles de pesos y comprarse la consola a un precio más bajo.

El año pasado, la empresa NPD registró ingresos mayores a los 7,500 millones de pesos, en la segunda mitad del 2016, lo cual se estima que se eleve para el cierre de este año. Asimismo, se reveló que los consumidores están más atraídos por títulos de género shooter, seguido de acción y deportes. Por último, el periódico Excélsior reveló que los títulos más comprado en el año 2017 son: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Grand theft Auto V, FIFA 17, Resident Evil 7 y Mario Kart 8.

Los videojuegos son una industria que muestra mucho potencial en el mundo, pues el número de gamers está incrementando no solo en México, sino también en países extranjeros. El mercado de videojuegos móviles también se encuentra en un estado muy positivo para el mercado mexicano.