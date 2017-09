Localizan en Canadá un asentamiento humano con más de 14 mil años de antigüedad

Columbia Británica, Canadá .– Arqueólogos del Instituto Hakai descubrieron vestigios de un asentamiento indígena que se remontan hace 14 mil años, por lo que serian más antiguos que las pirámides de Egipto, de acuerdo con los investigadores los restos de una hoguera fueron encontrados el pasado mes de noviembre y cuando se realizaron diversas pruebas para determinar su edad se comprobó la antigüedad de estas.

De acuerdo con RT, el hallazgo se realizo en la isla de Triquet, localizada en la provincia canadiense de Columbia Británica, área que fue habitada por los heiltsuk, una tribu indígena cuya tradición oral cuenta sobre una franja costera que no se congeló durante la edad de hielo, convirtiéndose en un lugar de refugio para los primeros habitantes del territorio. Por lo que el reciente descubrimiento arqueológico podría indica la veracidad de esta leyenda.

Alisha Gauvreau, estudiante de doctorado en la Universidad de Victoria, afirmó que el antiguo asentamiento en la isla Triquet “realmente proporciona evidencia adicional” a esta teoría. “Los arqueólogos pensaron durante mucho tiempo que la costa era completamente inhabitable cuando quedó evidenciado claramente que no es el caso”, explicó la arqueóloga.

