Doom confirmado para llegar al Nintendo Switch

Uno de los juegos clásicos más recordados por los aficionados a los juegos shooter, la nueva y más reciente versión de Doom estará llegando a la consola híbrida de la Gran N para finales de año.

El estudio desarrollador del juego, Bethesda Softworks, ha mantenido una buena relación de trabajo con Nintendo, ya que reveló desde el primer tráiler sobre la consola híbrida en que se lanzaría la adaptación del videojuego Skyrim.

No obstante, el estudio nuevamente sorprendió a los seguidores de Nintendo durante el evento de Nintendo Direct, en donde dos nuevos títulos de Bethesda llegarán al Nintendo Switch. Se confirmó que el título más reciente de Doom y Wolfenstein 2: The New Colossus estarán llegando a la consola de la Gran N.

En una entrevista llevada a cabo por Engadget con el estudio Bethesda corroboró que el título Doom en la versión de Switch tendrá incluido todas las actualizaciones y DLCs, excepto el SnapMap Level Editor (un modo de juego en donde el jugador puede crear sus propios niveles.

Cabe destacar que el juego en formato físico solo contará con su modo campaña, para poder jugar en multijugador en línea, se tendrá que descargar una actualización gratuita, la cual, requiere memoria de la consola; si la persona compra en su formato digital contará con todas las características ya mencionadas.

Doom es conocido por ser una antigua franquicia shooter. El primer título lanzado en 1993-1995 para consolas como el Super Ninendo, SEGA 32X y el Atari Jaguar; este se convirtió en uno de los videojuegos pioneros del género shooter en primera persona. El juego lleva al protagonista a un mundo ficticio de demonios y monstruos que tendrá estar abatiendo.

Wolfenstein es otra famosa franquicia de sigilo. Ambientado en la Segunda Guerra Mundial, un soldado americano tiene que infiltrarse en un castillo y robarse los planes de guerra de los nazis. Con el lanzamiento de diversos títulos, la franquicia cambió su narrativa en donde Hitler ganó la Segunda Guerra Mundial y la resistencia americana tiene que acabar con el régimen nazi.