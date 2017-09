Investigan la relación entre el cambio climático y los desastres naturales

La intensidad de los últimos desastres naturales alrededor del mundo, ha provocado que diversos científicos consideren que el cambio climático es el principal causante de la creación de estos fenómenos meteorológicos.

Según indica la BBC una de las teorías que apoyan esta idea señala que hay una ley física, conocida como la ecuación Clausius-Claperyon, que sostiene que una atmósfera más caliente retiene más humedad.

Por cada extra grado centígrado (motivado por el calentamiento), la atmósfera puede retener un 7 por ciento más de humedad y esto hace que los eventos que involucran precipitaciones sean más extremos cuando se producen. Y de acuerdo con National Geographic, a lo largo del siglo pasado, el calentamiento global ocasionado por las actividades humanas que emiten dióxido de carbono, un gas que atrapa el calor, ha generado un aumento aproximado de 0,6 °C en la temperatura media del planeta, en los océanos, este cambio ha sido de aproximadamente de 0,1 °C.

“Los huracanes sólo se forman sobre aguas que tienen al menos una temperatura de 26,51° C”, explicó Bob Ward, director de políticas y comunicación del Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, de la London School of Economics.

Y añadió que; “las temperaturas superficiales del mar han estado aumentando, y algunas regiones del Atlántico Norte y el Golfo de México están más calientes ahora que el promedio. Por lo general, cuanto más caliente están las aguas del mar, más poderosas son las tormentas”.

Aun con estos datos Ward indica que no existe una clara vinculación entre estos dos fenómenos. “No podemos decir que el calentamiento global está causando tal o cual huracán, pero sí podemos afirmar que son peores por ello”.

De igual forma aclaró que si bien ha habido un aumento en la actividad de las temporadas de huracanes sobre el Atlántico desde mediados de los 90, esto puede deberse a cambios naturales en la circulación de los vientos. “Incluso los modelos que han hecho científicos sugieren que el cambio climático puede reducir el número de ciclones tropicales, pero aumentar su intensidad”, dijo el especialista.

Por ello aclaró que hoy en día no podemos atribuir una tormenta tropical al cambio climático. “Pero eso no es necesario para saber que el cambio climático aumenta el impacto y por eso debemos hacernos más resistentes a sus efectos”, enfatizó Ward.