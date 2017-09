La Sonda Cassini se desintegró al entrar a la atmósfera de Saturno

California, Estados Unidos .- La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) confirmó que se realizó con éxito la ultima fase la misión Grand Finale, que consistía en la desintegración de la sonda espacial Cassini en la atmósfera del Saturno , plante que estudió y orbitó por 13 años.

Lanzada en 1997 la nave, que lleva el nombre del astrónomo franco-italiano Giovanni Domenico Cassini, quien en el siglo XVII descubrió que el planeta tenía varias lunas y una brecha entre sus anillos, erminó su misión a las 1155 GMT poco después de perder contacto con la Tierra al entrar en la pesada atmósfera del gigantesco planeta a unos 113,000 kilómetros por hora, reportó la NASA a través de un comunicado.

“La sonda ya no está. Gracias y adiós fiel explorador”, dijo Earl Maize, director del proyecto Cassini en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la agencia espacial estadounidense. “Sin embargo, el legado de Cassini recién empezó. Los efectos que tiene y tendrá en el futuro de la exploración planetaria seguirán por décadas. Gracias y larga vida a Cassini”, añadió.

A través de la cuenta @CassiniSaturn, los cientificos a cargo de la misión difundieron las ultimas imágenes captadas por las sonda.

