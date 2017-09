Estudio indica cuáles son los smartphones más usados en el mundo

California, Estados Unidos .- Como parte de sus estudio trimestral del comportamiento de los consumidores se presentó los resultados del segundo semestre del 2017 del Device Atlas, donde se indican cuales son los smartphone más utilizados en varios naciones del mundo.

La investigación detalla que los dispositivos móviles creados por la compañía Coreana, Samsung, ocupan el primer lugar en 60 de los 72 países donde se analizó desde que tipo de smartphone se conectaban las personas a Internet. El modelo más usado fue el Galaxy S7. Merca 2.0 señaló que en Europa este movil es el más usado con excepción de Irlanda, donde el Motorola Moto G ocupa el segundo puesto o Polonia, país en el que el Huawei P8 Lite está en el mismo puesto. En el resto de países europeos, los tres primeros smartphones en cada uno de ellos pertenecen a la firma coreana.

Mientras que en América, en Argentina y Brasil, el smartphone más usado es el Motorola Moto G. En Estados Unidos y Canadá, el modelo de Samsung más vendido es el Galaxy S7 / S7 edge mientras que en México el modelo de Samsung más solicitado es el Grand Prime. Por otra parte, el Galaxy J5 ocupa esa posición en Chile, Ecuador, mientras que en Perú, el número uno es el Galaxy J7.

En cuanto a los smartphones de Apple el modelo que más se usa el iPhone 6, y los países donde cuenta con el mayor número de usuarios es Japón, Dinamarca y Australia.

