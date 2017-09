La NASA pospone el lanzamiento del telescopio destinado a sustituir al Hubble

California, Estados Unidos .- El lanzamiento del telescopio espacial James Webb fue reprogramado por la NASA debido a un retraso en la construcción del dispositivo mediante, el cual se buscará explorar y analizar los diversos exoplanetas y sus atmósferas, en los cuales se buscan las condiciones idóneas para sustentar la vida.

En palabras retomadas por Gizmodo, Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones científicas de la NASA, detalló que “esta decisión no se basa en ningún tipo de problema técnico de hardware o de rendimiento, sino en el hecho de que la integración de los diferentes elementos de la nave espacial está tomando más tiempo del que esperábamos”.

Originalmente se lanzaría el nuevo dispositivo en octubre del 2018, desde la Guayana francesa, pero ahora el mismo se realizara en algún momento de marzo y junio del 2019.

También te puede interesar: El telescopio Hubble detecta una estratosfera en un enorme planeta alienígena

La agencia espacial confirmó que la evaluación del telescopio James Webb y de sus instrumentos científicos continuará realizándose en el Johnson Space Center de Houston. Estos análisis garantizarán que el observatorio estará listo y revisado antes del lanzamiento, y agregaron que esperan que el cambio de fecha no supondrá un coste adicional en la misión.

El nuevo instrumento se denomina así en honor a James Edwin Webb, uno de los más firmes impulsores del programa espacial Apolo. El telescopio cuenta con un espejo con un diámetro de 6.5 metros, diseñado para observar una amplia gama de fenómenos astronómicos, tales como la atmósfera de planetas fuera del sistema solar y de otros objetos dentro de nuestro sistema planetario.

El medio recordó que el telescopio Hubble, fue lanzado a la orbita terrestre en 1990 y se espera que su funcionamiento continué hasta el 2021.

#Webb’s mass totals about 6,200 kilograms – half that of #Hubble, which is smaller in size! #WebbFact #JWST pic.twitter.com/0RenfQ9Zsw

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) 13 de septiembre de 2017