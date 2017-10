Facebook planea usar reconocimiento facial como nueva medida de seguridad

California, Estados Unidos .- Como parte de las mejoras en la seguridad en las páginas de sus usuarios, Facebook permitirá el uso de reconocimiento facial para recuperar el acceso a la cuenta en caso de perder o no recordar la contraseña de acceso, reportó CNET.

More photos of Facebook’s new Face Recognition feature setup

h/t @wongmjane pic.twitter.com/dJkN3QGTIa

— Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) 1 de octubre de 2017