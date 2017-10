Automotriz estadounidense planea lanzar 20 vehículos eléctricos en el 2023

Michigan, Estados Unidos .- La automotriz estadounidense General Motors (GM) reveló parte de los planes que tiene para la siguiente década, parte de los cuales incluyen el lanzamiento de 20 modelo de automóviles impulsados por una batería como con pila de combustible de hidrógeno, que funcionan con electricidad.

De acuerdo con El Economista, Mark Reuss, vicepresidente ejecutivo de desarrollo de productos, compras y cadena de suministro de GM, realizó el anunció durante una visita al campus técnico de la empresa localizado en la comunidad de Warren, Michigan. el inicio de esta estrategia comenzará con la presentación de dos autos eléctricos en el 2019, detalló el ejecutivo.

Reuss no comentó la fecha concreta en la que GM planea dejar de fabricar coches que utilizan gasolina y el diésel,” ya que esto dependerá de cada región y mercado”, especificó. El ejecutivo afirmó que la empresa “Genera Motors cree que el futuro es todo eléctrico, un mundo libre de emisiones”.

También se presentó la plataforma SURUS, la cual se basa en células de hidrógeno bajo un concepto de cuatro ruedas impulsadas con dos motores eléctricos. Esta nueva plataforma dará vida tanto a coches comerciales como a vehículos de entrega, ambulancias y camiones.

De acuerdo con el medio esta nueva estrategia responde a los recientes anuncios realizados por países como Francia, Gran Bretaña, Holanda, Noruega y China acerca de la futura prohibición de vehículos de combustión interna.

#DYK we’ve been experimenting with alternatives to fossil fuel since the 1960’s? https://t.co/2HBiGveav2 pic.twitter.com/69bqGqZLMV

— General Motors (@GM) 22 de septiembre de 2017