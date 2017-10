Otorgan el Nobel de Química a investigadores que lograron capturar imágenes de biomoléculas

Estocolmo, Suecia .- La investigación acerca de la forma de poder captar imágenes de biomoléculas, creada por el sueco Jacques Dubochet, el alemán Joachim Frank y el británico Richard Henderson, fue premiada por la Real Academia Sueca de Ciencias con el premio Nobel de Química.

A través de un comunicado el jurado explicó que su mérito consiste en “el desarrollo de la criomicroscopía electrónica para la determinación a alta resolución de la estructura de biomoléculas en una solución”. Esta tecnología ha permitido observar con precisión “proteínas que provocan resistencias a quimioterapias contra el cáncer o a los antibióticos que empleamos contra las infecciones, el funcionamiento de los complejos moleculares que regulan el reloj circadiano o los mecanismos por los que se captura la luz durante la fotosíntesis”, añade el texto..

“We are facing a revolution in biochemistry” – Nobel Committee Chairman Sara Snogerup Linse on the 2017 #NobelPrize in Chemistry discoveries pic.twitter.com/jLBMLeIFNr

