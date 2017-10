Con el lanzamiento de la nueva consola retro de Nintendo, el SNES Classic, en donde puedes jugar 21 títulos del Super Nintendo en HD, nos gustaría ver que títulos añadirían en el N64 Classic Edition.

A mediados del año 2017, surgieron rumores de que Nintendo se encuentra trabajando en el desarrollo de una nueva consola retro en HD. El año pasado, la Gran N lanzó al mercado la primera consola retro en HD en miniatura: el NES Classic Edition, con 30 títulos ya instalados; recientemente se liberó al mercado el SNES Classic Edition, con 21 juegos ya listos para jugar.

Para continuar con la fama e ingresos, es posible que Nintendo está trabajando en el desarrollo de su siguiente consola retro en HD: la Nintendo 64 Classic Edition. Si los rumores son ciertos, ¿qué títulos te gustarían ver en esta consola? Aquí te enunciamos ciertos títulos que todo gamer le gustaría ver en el N64 Classic Edition.

Super Mario 64

Uno de los títulos más significativos de Nintendo y el primer videojuego en donde Mario dio el salto a los juegos tridimensionales. Claramente Super Mario 64 sería de los primeros títulos en ser ingresado en la versión clásica en HD del N64.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Uno de los títulos más exitosos de la gama del 64, inclusive se muestran debates si Ocarina of Time es mejor que el título más reciente de la franquicia: The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Mario Kart 64

Un divertido título de carreras en donde Mario y sus amigos compiten en go-karts en mundos extravagantes. Mario Kart 64 es uno de los títulos más recordados por los fanáticos; un título que hoy en día hay personas que se reúnen para “echar la reta”.

Donkey Kong 64

A pesar de ser un juego desarrollado por Rare, Donkey Kong 64 es una excelente elección para un juego de aventuras. Si Nintendo logra negociar con Rare para introducir ciertos éxitos en la versión clásica de N64, sería una buena idea incluir exitosos títulos de Rare como Banjo-Kazooie, Conker’s Bad Fur Day, Jet Force Gemini, Diddy Kong Racing, Perfect Dark y, por supuesto, GoldenEye 007.

Mario Party 1, 2 & 3

Si los rumores son ciertos de que Nintendo se encuentra trabajando en una consola clásica del 64, este deberá soportar la función de cuatro controles simultáneamente, para ello, que mejor forma de que cuatro jugadores se diviertan al mismo tiempo que con los títulos de la saga de Mario Party.

Star Fox 64

Ya que Nintendo reveló el juego cancelado para el SNES Classic Edition, Star Fox 2, sería lógico que la versión clásica del 64 se lance el exitoso título de naves espaciales, Star Fox 64.

F-Zero X

El juego de carreras futurista, F-Zero, es el juego donde debutó el popular personaje Captain Falcon. F-Zero es un juego en donde 30 naves de alta velocidad corren en extravagantes pistas y pelean para obtener el primer puesto.

Yoshi’s Story

El juego exclusivo del tierno dinosaurio de Mario. En la consola tridimensional de Nintendo, Yoshi hizo su debut en el juego de Yoshi’s Story en donde el protagonista tiene que devorar un número de frutas antes de llegar a la meta del escenario.

Super Smash Bros.

El primer juego de la famosa franquicia de peleas. Super Smash Bros. es un título en donde todos los personajes de la franquicia de Nintendo se reúnen para pelear en una arena y demostrar quién es el mejor. Gracias al éxito de Smash, Nintendo desarrolló secuelas para sus próximas consolas.

Estos son otros títulos que también nos gustaría ver en el N64 Classic Edition:

The Legend of Zelda: Majora’s Mask, Paper Mario, Pokémon Stadium, Kirby 64: The Crystal Shards, Bomberman 64, Mario Golf, Mario Tennis, 1080° Snowboarding, Star Wars Episode I: Racer, Star Wars: Shadows of the Empire, Star Wars: Rogue Squadron, Doom 64, Mortal Kombat Trilogy. Hay toda una variedad de exitosos videojuegos en donde Nintendo puede aprovechar.