Los primeros turistas espaciales viajarán a la Luna antes del 2020

Florida, Estados Unidos .- Lograr que cualquier persona, que pueda pagar el costo de un viaje espacial, visite la Luna, es uno de los retos que la compañía Space X, propiedad del multimillonario Elon Musk, se planteo lograr antes del 2020. Y de acuerdo con su iniciativa los primeros turistas espaciales despegaran en el segundo semestre del 2018.

La misión se realizará utilizando las propias capsulas de la empresa, Dragon 2, que será impulsada por el cohete re utilizable Falcon Heavy. A inicios de año Musk reveló que los dos primeros pasajeros de este proyecto ya habían sido seleccionados. En total se espera que las personas pasen una semana en el espacio, y que orbiten alrededor del satélite natural de la Tierra, ya que no se tiene contemplado que la nave descienda en la superficie de la Luna.

El directivo agregó que los pasajeros, de los cuales no se reveló su identidad, serán los primeros humanos, en los últimos 45 años, que viajan rumbo al satélite. Y de acuerdo con millonario “viajarán más rápido y más lejos en el Sistema Solar que cualquiera antes”, reportó Muy Interesante.

A inicios del siglo XXI el estadounidense Dennis Tito, realizó el primer viaje pagado hacia la Estación Espacial Internacional con lo que inició la era del turismo espacial. En esa ocasión Tito abordó la nave rusa Soyuz, que fue lanzada desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán.

Fly me to the moon … Okhttps://t.co/6QT8m5SHwn

— Elon Musk (@elonmusk) 27 de febrero de 2017