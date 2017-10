Premio Nobel de la Paz es otorgada a campaña internacional para prohibir armas nucleares

Estocolmo, Suecia .– Una campaña internacional que advierte de los peligros de las armas nucleares fue premiada por la Academia de las Ciencias Suecas con el Nobel de la Paz, el organismo galardonado se califica como un coalición de grupos no gubernamentales que tiene presencia en más de 100 países, que se fundó en Australia y se lanzó oficialmente en Viena en el 2007.

A través de un comunicado el Comité del Nobel señaló que; “la organización recibe el premio por su labor para atraer la atención a las catastróficas consecuencias humanitarias de cualquier uso de las armas nucleares y por sus innovadores esfuerzos para concretar una prohibición de esas armas con base en un acuerdo”.

En declaraciones retomadas por Reuters, Berit Reiss-Andersen, líder del Comité Noruego Nobel, especificó que el premio se otorga en el momento en que “el riesgo de que se usen armas nucleares es mayor que el que ha sido por mucho tiempo”.

También te puede interesar: Gana el premio Nobel de Literatura el británico Kazuo Ishiguro

WORLD EXCLUSIVE: THE NOBEL PEACE PRIZE CALL FROM OSLO!

Listen to when Executive Director of ICAN Beatrice Fihn receives the news #NobelPrize pic.twitter.com/UyjH7NK8My

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 6 de octubre de 2017