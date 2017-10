Cuphead, un juego innovador de Xbox ambientado en las caricaturas de los 30s

Lo que comenzó siendo un juego indie anunciado en el 2013 que atrapó el ojo de ciertos gamers, se convirtió en el título más exitoso e innovador del 2017.

Cuphead fue un juego que se anunció por primera vez en el 2013 en donde prometían un juego de disparos al estilo de los ochentas, pero con un estilo de arte de la década de los treintas. Para el 2014 se mostraron las primeras imágenes del videojuego en donde el estudio desarrollador, StudioMDHR Entertainment, prometía grandes cosas para este título.

A pesar de ser un juego de género run and gun, con una fórmula inspirada en títulos retro como Contra o Metal Slug, Cuphead contenía un estilo que superó a la competencia y se hizo notar en toda la comunidad gamer: su arte. La dirección de arte del videojuego fue lo más destacado por lo que ganó muchos premios en su día de lanzamiento; es muy probable que acabe nominado como Game of the Year cuando concluya el 2017 en diversos portales y revistas de videojuegos.

Cuphead contiene animaciones e imágenes de caricaturas de la década de los 30s en donde se puede apreciar a los personajes con sus ojos “pie” popular en la década de los 20s y 30s; y un entorno que te hará regresar al pasado y curiosear más sobre las antiguas caricaturas.

La historia del videojuego es bastante simple, dos hermanos de cabezas de tazas pierden una apuesta contra el diablo; ahora tendrán que pagar su deuda trabajando para el demonio luchando en extravagantes mundos.

A pesar de sus constantes retrasos de que el estudio pudiera liberar este juego, la espera fue muy válida para los gamers y, siendo un juego exclusivamente para el Xbox One, Microsoft salió ganando en popularidad y reconocimiento por haber lanzado un nuevo juego IP que puede competir contra reconocidas franquicias animadas como Super Mario, Sonic the Hedgehog y Crash Bandicoot. El éxito fue tan rotundo que editores como Irving Peres de la revista Forbes México declaró que sólo se compró el Xbox One por este especifico videojuego.

Otro punto exitoso del videojuego, en comparación con sus competidores AAA, Cuphead cuenta con un precio muy económico, pues no es un juego muy largo en donde tardarías días en completarlo. Actualmente el juego tiene un costo de $349 pesos en la tienda digital de Xbox, un precio accesible para todos los gamers.

De acuerdo con la información de la revista Forbes México, el estilo de arte del videojuego fue elaborado a base de dibujos cuadro por cuadro y coloreado de la misma técnica con bellos fondos y escenarios que nos podían recordar antiguas caricaturas como los Looney Tunes, el Gato Félix, Popeye, Betty Boop y Mickey Mouse. Inclusive la música te hará recordar este modo de antaño.

No obstante, no todo es miel sobre hojuelas para Cuphead, pues diversos usuarios y medios de comunicación publicaron en redes sociales que el título era demasiado difícil, lo que nos puede todavía recordar los desafiantes días en que un niño se gastaba todas sus monedas por tan solo avanzar un nivel más de Contra o Battletoads. Algunos pueden encontrarlo incómodo y otros una satisfacción de reto.

Claramente Cuphead es un juego de antaño pero completamente nuevo para los gamers veteranos y de hoy.