Microsoft cierra la producción de sus Windows Phones

A pesar de que existe una gran variedad de competidores en el mercado de smartphones como Sony Xperia, Apple iPhone, Samsung Galaxy, Lenovo, Lanix, Huawei, Motorola, LG, etcétera, la marca de tecnología, Microsoft anunció la renuncia de la producción de sus teléfonos.

En diversos tweets que publicó el vicepresidente de la compañía, Joe Belfiore, corroboró que sus productos telefónicos: el Windows Phone dejará de producirse ya que muchos usuarios y consumidores e Microsoft tienen diferentes smartphones de diversas marcas, por lo que no valdría la pena continuar invirtiendo en el mercado de su propio smartphone.

We have tried VERY HARD to incent app devs. Paid money.. wrote apps 4 them.. but volume of users is too low for most companies to invest. ☹️ https://t.co/ePsySxR3LB

— Joe Belfiore (@joebelfiore) October 8, 2017