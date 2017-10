NASA presenta nuevas fotografías de Júpiter y de dos de sus lunas

California, Estados Unidos .– La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) informó que la sonda espacial Juno, que se encuentra orbitando alrededor de Júpiter desde julio del 2016, envió nuevas fotografías del planeta así como de dos de sus lunas más grandes Ío y Europa.

De acuerdo con Europa Press, la imagen fue tomada el pasado 1 de septiembre de 2017. En ese momento, la nave espacial estaba a sólo unos 27.516 kilómetros de las cimas de las nubes del planeta, a una latitud de menos 49,372 grados. La agencia espacial agregó que la misma fue captada mientras Juno efectuaba su octavo sobrevuelo al “gigante gaseoso”.

En la misma fotografía a color de Júpiter y sus dos satélites, se observa a una distancia más lejana en la parte izquierda, a Europa, a una altitud de 730 mil kilómetros, en una escala espacial de 492 kilómetros por pixel. Mientras que Ío se observa más cerca del planeta a una altitud de 481 mil kilómetros y a una escala espacial de 324 kilómetros por píxel.

Dancing in the moonlight. See #Jupiter and 2 of its largest moons – Io and Europa – in an enhanced-color JunoCam pic https://t.co/1HqpH2JfdQ pic.twitter.com/ItNMvWz33K

— NASA’s Juno Mission (@NASAJuno) 6 de octubre de 2017