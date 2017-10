Investigadores logran regenerar por completo un corazón que sufrió un infarto

Investigadores estadounidenses informaron que consiguieron que el corazón de un ratón de laboratorio se regenerara.

Texas, Estados Unidos .– A través de un artículo publicado en Nature, científicos del Instituto del Corazón de Texas anunciaron que descubrieron que los corazones de ciertos ratones de laboratorios cuentan con una capacidad de regeneración, que permite que este órgano se recupere en seis semanas después de padecer una insuficiencia cardíaca grave.

En palabras retomadas por Muy Interesante, James Martin, co autor del estudio, indicó que localizaron esta nueva función después de inducir la enfermedad cardíaca en los roedores y posteriormente “silenciando la actividad de la Hippo, una vía de comunicación que existe en el interior de las células del corazón y que impide la proliferación y regeneración de los cardiomicitos, células del músculo cardíaco capaces de contraerse de forma espontánea e individual”.

El investigador recordó que durante un infarto la sangre deja de fluir por los tejidos del órgano vital, por lo que las áreas afectadas acaban muriendo debido a la escasez de oxígeno.

“Las células cardíacas no se regeneran, sino que el tejido muerto se reemplaza con cicatrices hechas de unas células que no lo ayudan en su capacidad de bombear porque no se contraen. El corazón se va debilitando progresivamente, y, de hecho, la mayoría de las personas que han sufrido un ataque cardíaco severo desarrollará una insuficiencia cardíaca que en el futuro pondrá en riesgo su vida”.

Por su parte, John Leach, líder de la investigación, explicó que “cuando los pacientes sufren una insuficiencia cardíaca, se produce un incremento en la actividad de la Hippo. Esto nos llevó a pensar que si la desconectábamos, seríamos capaces de inducir mejoras en la función cardíaca”.

Esta técnica fue la que aplicaron con los ratones y después de seis semanas en la investigación se observo que los corazones lesionados habían recuperado su función de bombeo al nivel del corazón de los roedores sanos. Las conclusiones del texto señalan que desactivar la Hippo tiene una doble función: induce a las células musculares del corazón a proliferar y sobrevivir en el corazón lesionado y también se altera la aparición de fibrosis.

Aun con estos resultados los científicos aseguran que necesitarán estudios adicionales para poder entender con más precisión todos estos procesos regenerativos.