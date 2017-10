El asteroide que extinguió a los dinosaurios dejó a la Tierra sin luz solar por dos años: Estudio

Hace 66 millones de años un asteroide impactó en la Tierra y dejó sin luz solar a la Tierra por dos años, aseguran investigadores.

Colorado, Estados Unidos .- Un estudio realizado por científicos del Centro Nacional de Investigación Atmosférica, ubicado en Colorado, Estados Unidos y que contó con el apoyo de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la Universidad de Colorado Boulder, aseguró que el asteroide que cayó, hace 66 millones de años, en la península de Yucatán y que provocó la extinción de los dinosaurios, también generó una nube de polvo que impidió que la Tierra recibiera luz solar por dos años.

De acuerdo con los investigadores el meteorito causo terremotos, tsunamis así como erupciones volcánicas. Pero de igual forma la fuerza del impacto lanzó una colosal cantidad de roca vaporizada a la atmósfera, donde se condensó en pequeñas partículas conocidas como esférulas, informó ABC.

“A medida que las esférulas caían de nuevo, se calentaron por la fricción a temperaturas lo suficientemente altas como para provocar incendios globales y arrasar la superficie del planeta. Una fina capa de esférulas se puede encontrar en todo el mundo en el registro geológico”, explican en un artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

En el texto se agrega que esos incendios globales lanzaron al aire grandes cantidades de hollín que sumieron a la Tierra en la oscuridad durante casi dos años. Lo que impidió a las plantas realizar la fotosíntesis ocasionando que la temperatura global descendiera, 28ºC sobre la superficie de la Tierra y 11ºC sobre los océanos.

“Nuestro estudio recoge la historia después de los efectos iniciales, después de los terremotos y los tsunamis. Queríamos ver las consecuencias a largo plazo de la cantidad de hollín que creemos que fue creada y cuáles podrían haber sido las consecuencias para los animales que quedaron”, comentó Charles Bardeen, responsable de la investigación.

Utilizando un programa de computadoras los científicos simularon las consecuencias posteriores a la caída del asteroide. Y de acuerdo con las simulaciones, el hollín calentado por el Sol subió más y más alto en la atmósfera, formando finalmente una barrera global que bloqueaba la gran mayoría de la luz solar que alcanzaba la superficie de la Tierra.

Aun así Bardeen aceptó que los resultados pueden no ser limitados ya que las simulaciones se llevaron a cabo en un modelo de la Tierra moderna, no en un modelo que representaba lo que nuestro planeta parecía durante el Cretáceo, cuando los continentes se encontraban en lugares ligeramente diferentes.

Además, las simulaciones no trataron de explicar las erupciones volcánicas o el azufre liberado de la corteza terrestre en el sitio del impacto del asteroide, agregó el especialista.