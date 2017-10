Conoce las misiones espaciales que en este momento se encuentran explorando el universo

Estas son algunas de las misiones de exploración espacial que se encuentra recorriendo la vía láctea,recopilando información que nos permite conocer el universo que habitamos.

California, Estados Unidos .- Con el uso de Sondas espaciales, laboratorios movibles, naves o robots la humanidad se ha lanzado a la exploración del espacio, con la intención de estudiar, conocer e intentar comprender el universo donde vivismo. Estas son algunas de las misiones que actualmente se encuentran enviado información a la Tierra constantemente.

Una de las naves de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), Nuevo Horizonte, se prepara para que en el 2018 realizar un vuelo de reconocimiento del objeto MU69 en el Cinturón Kuiper, el objeto más distante que una nave espacial jamás ha explorado. Este viaje representa alrededor de 1,609 millones de kilómetros más allá de Plutón y más de 6,437 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, informó Expansión.

The distance has been set for #NewHorizons‘ flyby of MU69 – 3 times closer than the 2015 Pluto flyby! READ MORE >> https://t.co/DIoV1fR53A pic.twitter.com/TisOumMTZM — NASA New Horizons (@NASANewHorizons) 6 de septiembre de 2017

Otro de los logros de Nuevo Horizonte, fue realizar un vuelo exploratorio del planetaenano Plutón y de su luna Caronte, en julio del 2015. En esa exploración quedó demostrado que tanto Plutón como Caronte son mundos geológicamente activos.

Otra de las misiones de la NASA, Juno, alcanzó el 4 de julio de 2016 la órbita de Jupiter, la sonda tiene varios objetivos en el planeta: entender como se formó y desarrolló, observar sus auroras, medir el agua y el nivel de amoníaco en la atmósfera profunda, hacer un mapa de su campo magnético y buscar evidencia de un núcleo sólido en el corazón del gigante gaseoso.

Por otra parte en la superficie de Marte se encuentran dos robots exploradores, el Curiosity y Opportunity, quienes envina constantemente imágenes del también llamado planeta rojo, a la vez que buscan señales de vida. El Opportunity aterrizó en Marte en 2004 y ha sobrevivido a su plan original que era una una misión de 90 días. Mientras que el Curiosity celebró su quinto aniversario en agosto. Ambos han encontrado pruebas de que alguna vez las condiciones del planeta fueron óptimas para la vida antigua, así como signos de química activa y orgánica.

Started from the bottom now I’m here. Scouting Vera Rubin Ridge on #Mars. pic.twitter.com/YtokM1uunY — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) 11 de septiembre de 2017

El pasado mes de septiembre, Cassini culminó su misión de 13 años, durante los cuales reveló información acerca de Saturno, sus anillos y cómo operaban, la complejidad de sus lunas, la historia del sistema solar y la formación de los planetas.