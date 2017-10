NASA logra grabar en alta resolución los cráteres de Marte [Video]

California, Estados Unidos .-A través de las cámaras que componen el High Resolution Imaging Science Experiment (HiRise, acrónimo del nombre que se traduce como ‘Experimento científico de imágenes de alta resolución’), la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) grabó parte de los cráteres localizados en la superficie de Marte.

Las fotografías tomadas fueron presentadas por medio de un video, difundido en las redes sociales de la agencia espacial, las imágenes eran captadas desde la sonda espacial, Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), la cual se encuentra orbitando al también llamado planeta rojo desde el 2006.

Según RT, la grabación compartida refleja cada detalle de la región de Marte denominada por los científicos como Protonilus Mensae, y la misma fue realizada el pasado mes de marzo a una altitud de 300 kilómetros, y muestra el agrietado paisaje marciano marcado con numerosos cráteres y agujeros.

El medio agregó que Protonilus Mensae es una zona en el cuadrángulo Ismenius Lacus, situado en el área noroeste del hemisferio oriental del planeta. El terreno cuenta con acantilados, colinas planas y amplios valles, los cuales, opinan científicos, fueron formados por los antiguos glaciares que se extendían por la superficie del mundo que hoy en día no cuenta con rastros de agua.

