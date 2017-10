Alertan que el cambió climático generó un aumento del dióxido de carbono en el aire

California, Estados Unidos .- Uno de los satélites de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) realizó mediciones indican los picos estacionales de emisiones de dióxido de carbono (CO2) alrededor de la Tierra y el aumento de los niveles de polución que contribuyen al calentamiento global.

A través de un artículo publicado en Science, se recopilaron los resultados de cinco estudios basados en los datos recogidos por el satélite Orbiting Carbon Observatory-2, que fue lanzando por la agencia aeroespacial estadounidense en 2014, informó El País.

